Homem é encontrado morto no viaduto do Porto Seco Pirajá

O corpo de um homem identificado como Josué Marques Barreto, 32 anos, foi encontrado por policiais militares na madrugada desta quinta-feira, 18, no viaduto do Porto Seco Pirajá, em Pirajá, Salvador. Segundo o boletim da Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada por volta das 00h09.

De acordo com informações da 9ª CIPM, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender uma ocorrência de um corpo localizado no viaduto do Porto Seco Pirajá.

No local, a guarnição constatou o fato. O corpo apresentava sinais de disparos de arma de fogo. Os policiais acionaram os profissionais do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) para perícia e remoção.

A motivação e a autoria serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP).

