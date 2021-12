Homem é encontrado morto em rodovia de Vitória da Conquista

Um homem foi encontrado morto na noite deste domingo, 16, na BR-415, rodovia que faz ligação de Vitória da Conquista a Barra do Choça.

De acordo com o blog do Anderson, o corpo ainda não possui identificação e está no Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Polícia Técnica e Plantão Central da Polícia Civil.

