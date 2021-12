Homem é encontrado morto em quarto de pousada

Vanilton Santos de Macêdo foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 12, dentro de um quarto de pousada na cidade de Brumado (distante a 555 km de Salvador), no centro-sul baiano.

Segundo informações do Blog do Marcelo, o corpo foi localizado depois que um vizinho do estabelecimento, localizado na rua Exupério Pinheiro Canguçu, estranhou o não comparecimento do homem durante o café da manhã.

Após encontrar Vanilton morto, o dono do local resolveu acionar a polícia. As suspeitas iniciais seriam de que ele tenha sofrido um mal súbito. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) estive no local para realizar a perícia. A causa da morte ainda não foi divulgada.

