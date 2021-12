Homem é encontrado morto em praia de Jauá

Jutai Rocha de Almeida, 36 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 1º, na praia de Jauá, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o corpo foi localizado por volta das 10h30, na altura do Condomínio Maria Maria.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) investiga o caso.

Até o momento a polícia trabalha com a possibilidade de afogamento, mas, até as 15h desta sexta, ainda não havia informações confirmadas sobre as causas da morte.

adblock ativo