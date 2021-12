Homem é encontrado morto em lagoa na zona norte de Eunápolis

Agnaldo Sena de Jesus foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 11, em uma lagoa na zona norte de Eunápolis (distância de 653 km de Salvador).

De acordo com site Radar 64, os familiares informaram que o motivo do afogamento poderia ter sido uma convulsão, já que os socorristas afirmaram que no momento do resgate a vítima não possuía água nos pulmões.

Segundo a irmã mais velha de Agnaldo Sena, ele era alcoólatra e tinha histórico de crises de convulsão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

adblock ativo