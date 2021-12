Homem é encontrado morto em Feira de Santana

Um homem foi encontrado morto na rua Pitombeira, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira, 3.

Segundo a polícia, o corpo de Ailton Lucena dos Santos, de 21 anos, foi encontrado com várias perfurações de tiro e foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Com informações do Acorda Cidade.

