Homem é encontrado morto em carroceria de carro roubado

Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas dentro da carroceria de um carro (um Fiat Strada, vermelho), que havia sido roubado, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), na tarde desta quinta-feira, 27.

O veículo com o corpo estava numa estrada que liga o bairro Limoeiro à localidade conhecida como Terra Dura e foi localizado por populares, que acionaram a polícia.

De acordo com os investigadores, o carro foi tomado de assalto, na quarta-feira, 26, em um distrito da cidade vizinha de Humildes e pertence a um agricultor.

Conforme os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade, a vítima, ainda não identificada, foi assassinada a tiros.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime, que está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

A polícia também não soube informar se o homem encontrado morto tinha alguma relação com os assaltantes ou com o proprietário do veículo, que será ouvido na delegacia.

