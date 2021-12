Homem é encontrado morto dentro de veículo em Feira de Santana

Renan Pereira dos Santos Junior, de 21 anos, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira, 11, dentro de um carro de passeio em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O crime aconteceu na rua Carlos Valadares, localizada no bairro Queimadinha.

Segundo informações do Acorda Cidade, a vítima foi encontrada no banco traseiro do veículo modelo Fiat Prêmio. Renan estava com os pulsos amarrados com uma fita adesiva. Ele foi baleado na cabeça, barriga e rosto.

Ainda de acordo com o site local, no momento em que a polícia chegou ao local, três homens estavam com a vítima dentro do carro. No entanto, eles atiraram contra os policiais e conseguiram fugir. Não há informações sobre a autoria e nem a motivação.

adblock ativo