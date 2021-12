Homem é encontrado morto dentro de cela em Vitória da Conquista

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na quinta-feira, 12, em uma cela no Conjunto Penal de Vitória da Conquista (distante a 516 km de Salvador).

De acordo com informações do Blog do Anderson, esta é a terceira morte confirmada no presídio desde agosto do ano passado.

O corpo do homem, que era natural de Jacaraci, no sudoeste baiano, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

adblock ativo