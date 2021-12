Homem é encontrado morto com o rosto desfigurado em Queimadas

Um homem foi encontrado morto com o rosto desfigurado na manhã desta quarta-feira, 12, em uma estrada que liga o município de Queimadas ao povoado de Jacuri da Ponte (a 300 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Notícias Santa Luz, moradores informaram que escutaram o baralho de disparos na noite de terça, 11, por volta das 21h. A vítima, que não foi identificada até o momento, possuía marcas de tiros na cabeça e das costas.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a remoção do corpo, que permanecia na estrada até as 8h desta quarta. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o crime.

