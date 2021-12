Homem é encontrado morto com mãos amarradas em Porto Seguro

Um homem, não identificado, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 11, na avenida que liga o bairro Baianão à Orla Norte, na cidade de Porto Seguro (distante a 712 km de Salvador).

De acordo com informações da Delegacia de Polícia Civil do município, a vítima, que foi encontrada enrolada em uma lona, estava com as mãos amarradas e perfurações de arma de fogo na cabeça.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é que o homem foi vítima de execução. O corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro.

