Homem é encontrado morto com cerca de 10 tiros em Feira

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 26, na cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). O corpo, encontrado por populares, estava na Rua Pau Brasil, na expansão do Conjunto feira IX.

A polícia local acredita que o homem, achado com cerca de dez 10 perfurações por arma de fogo, tenha sido vítima de um homicídio na noite de quinta, 26. Ele foi atingido no rosto e na região das costas.

Moradores disseram aos agentes que escutaram vários disparos no local por volta das 19h. No entanto, ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

