Homem é encontrado morto a facadas próximo a hospital de Santa Bárbara

Um homem identificado como William de Jesus, 41 anos, foi localizado morto próximo a um hospital, na madrugada de sábado, 16, no município de Santa Bárbara, no nordeste baiano. De acordo com informações do site Calila Notícias, a vítima foi encontrada com sinais de golpes de faca.

Ao saber do caso, o Hospital Municipal de Santa Bárbara enviou uma equipe para prestar atendimento, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais. A motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

