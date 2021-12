Homem é encontrado esquartejado em banheiro de lan house

Um crime bárbaro chocou os moradores da cidade de Feira de Santana nesta terça-feira, 28. Isso porque o corpo de Saimo Lima da Silva, 31 anos, que estava desaparecido desde o dia 23, foi encontrado nesta manhã em uma lan house na Rua Motevideu, no bairro Santa Mônica.

Segundo a polícia, que investiga o caso, o corpo de Saimo estava esquartejado quando foi localizado no banheiro do estabelecimento, dentro de um saco plástico. Ainda de acordo com a polícia, não havia sangue no lan house, o que levanta a suspeita de que Saimo tenha sido morto em outro local e depositado na loja após o crime. O mau cheiro teria feito os vizinhos chamar a polícia.

Segundo o site Acorda Cidade, a mãe da vítima chegou a ir a lan house logo após o desaparecimento do filho, mas o local estava fechado.

