Homem é encontrado enforcado em Amargosa

Um homem de 55 anos foi encontrado enforcado na tarde deste domingo (6), em uma fazenda em frente à escola Agrotécnica da cidade de Amargosa (cerca de 240 km de Salvador). Identificado como Martins Teixeira dos Santos, a vítima era natural de Santa Terezinha e foi visto por um trabalhador que encontrou o corpo preso pelo pescoço por um arame em uma mangueira.

De acordo com informações do site Criativa Online, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local e encaminhou o caso para investigação. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Santo Antonio de Jesus, onde será feito o levantamento cadavérico.

