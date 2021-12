Homem é detido suspeito de matar cachorro a tiros por causa do latido

Um homem, que não teve seu nome identificado, foi detido na manhã desta terça-feira, 6, após matar um cachorro a tiros no município de Nova Viçosa (distante a 890 km de Salvador), no extremo sul do estado. A suspeita é de que ele teria se incomodado com o latido do animal.

De acordo com o site Último Segundo, o dono do cão, Jucimário Costa, afirmou que tinha o costume de soltar os cachorros pela manhã para eles fazerem as necessidades. No entanto, dessa vez, ele escutou os demais cachorros latindo e, em seguida, um tiro. Ao ir em direção ao local, percebeu que os animais haviam sido baleados. Um foi morto e o outro atingido.

Jucimário se disse incrédulo com o ocorrido e garantiu ir atrás dos seus direitos. Enquanto isso, o suspeito foi encaminhado para a delegacia local.

