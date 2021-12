Homem é detido por tentativa de feminicídio em Juazeiro

Aurélio Rodrigues Lopes foi preso nesta terça-feira, 30, suspeito de tentar matar a ex-companheira Fabíola Ferreira da Silva, na cidade de Juazeiro (distante a 511 km de Salvador).

Conforme a Polícia Civil, ele foi localizado no povoado de Guanhães, no distrito de Itamotingam, e teve o mandado de prisão cumprido por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), do município.

O crime ocorreu em no dia 6 de abril, quatro dias depois de Aurélio receber uma intimação para ser interrogado na Deam, por causa de uma agressão registrada por Fabíola contra ele, em janeiro deste ano.

