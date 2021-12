Homem é detido por porte ilegal de armas em Luís Eduardo Magalhães

Um homem de 29 anos foi detido com um arma de fogo durante uma fiscalização nas proximidades da Unidade de Pronto atendimento (UPA), da cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 953 quilômetros de Salvador). O caso que foi registrado nesta quinta-feira, 17, divulgado nesta sexta-feira, 18.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito conduzia um veículo de passeio, que transitava em atitude suspeita. Durante a abordagem e busca veicular foi encontrada no interior do carro uma pistola carregada com 12 munições.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária, assim como o material apreendido, e deverá permanecer custodiado para que medidas cabíveis sejam tomadas.

adblock ativo