Homem é detido por manter aves silvestres em gaiola

Um homem de 45 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta terça-feira, 17, suspeito de crime ambiental na BR-116, no trecho de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). Ele foi flagrado por policiais rodoviários federais com duas aves silvestres e sem nenhuma autorização para criação dos animais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as equipes faziam fiscalização da Operação Lábaro quando decidirem abordar um veículo de modelo Saveiro, com placa de Goiás. No automóvel, estavam presentes apenas o motorista e um passageiro.

Ao revistarem o carro, foi encontrado uma gaiola contendo os dois pássaros da espécie trinca-ferro. O homem que estava no banco do passageiro assumiu ser o dono das aves e informou que havia recebido de presente em uma lanchonete na cidade de Santo Estevão.

O suspeito responderá por crime contra o meio ambiente. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inema), em Feira de Santana, onde receberão os primeiros cuidados para depois devolvê-los a natureza.

