Homem é detido por contrabandear 30 mil maços de cigarro

Um homem de 45 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira, 7, transportando três mil maços de cigarro proibidos no Brasil. O flagrante aconteceu em uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 73 da BR-407, na cidade de Senhor do Bonfim.

De acordo com informações da PRF, foram encontrados 30 mil unidades de cigarros de origem estrangeira, que estavam sendo transportados no fundo de uma picape Fiat/Strada com placa de Campo Formoso (BA).

O condutor foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local, onde responderá pelo crime de contrabando.

