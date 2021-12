Homem é detido com veiculo roubado e armas na BR-116

Um homem de 47 anos foi detido com carro roubado, armas e munições na tarde do domingo, 16, na BR-116, em Vitoria da Conquista (a 527 km de Salvador). O flagrante aconteceu por volta das 16h40, no km 819 da rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor apresentou documentos veicular com informações divergentes das constantes no veículo modelo Fiat/Siena, que havia sido roubado em Salvador há cerca de seis anos.

O condutor alegou aos policiais que comprou o carro há aproximadamente um ano e que desconhecia as irregularidades. O suspeito ainda informou que estava retornando de uma caça ilegal.

No interior do veículo, foram encontrados dez aves silvestres mortas, duas espingardas, 16 munições deflagradas, 8 intactas, além de chumbo, pólvora e espoletas. O caso foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária em Vitória da Conquista.

