Homem é detido com motocicleta roubada na BR-242

Um homem de 28 anos, que não teve o nome informado, foi preso na quinta-feira 7, com uma motocicleta roubada durante fiscalização de rotina na BR-242, trecho localizado na região oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem, o suspeito informou aos policiais que não possuía a documentação da moto e que não era habilitado.

Ele foi detido após os agentes identificarem com a Delegacia de Luis Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador) e verificaram que o veículo em que ele estava constava como roubado.

Ainda de acordo com a PRF, a motocicleta teria sido assaltada naquela cidade, na tarde da última quarta-feira 6. O dono do veículo reconheceu o suspeito como autor do roubo.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Barreiras (a 858 km de Salvador), onde está à disposição da Justiça.

