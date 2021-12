Homem é detido com explosivos após assaltar idoso em Ibitiara

Um homem identificado como "Darinho" foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 6, após assaltar a residência de um idoso no povoado de Aguada, na zona rural de Ibitiara (a 556 quilômetros de Salvador). O caso foi divulgado nesta terça-feira, 7, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com SSP-BA, o suspeito foi localizado após uma denúncia anônima informando o crime. Durante varreduras no local Darinho foi preso e um adolescente que participou do roubo conseguiu escapar.

Com o suspeito foram apreendidos artefatos explosivos, pertences do imóvel invadido e R$ 200. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Seabra.

