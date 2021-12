Homem é detido após polícia encontrar ponto de drogas em Coité

Um ponto de venda de drogas foi encontrado nesta sexta-feira, 25, no município de Conceição do Coité (distante a 210 km de Salvador), no nordeste do estado. Na ação da Polícia Militar, um homem que não teve seu nome identificado acabou sendo preso.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes receberam uma denúncia anônima enquanto patrulhavam o município sobre tráfico no bairro Cruzeiro, em um edifício. Ao chegarem no imóvel, na rua Cândido Martins, os PMs flagraram o suspeito.

Dentro do apartamento foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, porções de maconha, embalagens plásticas e R$ 652 em espécie.

