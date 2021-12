Homem é detido após negociar cartões de transporte público em Feira

Um homem foi detido nesta quinta-feira, 18, após ser flagrado tentando vender passagens do transporte público através do cartão Via Feira. Segundo Marcos César, chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), André Costa dos Santos entregava o cartão às pessoas que iam subir no ônibus e depois pegava de volta.

O homem estava com nove cartões, que são destinados para empresas repassarem a funcionários que utilizam o transporte coletivo, segundo informações do site Acorda Cidade.

Segundo o Via Feira, o funcionário que repassar o cartão pode ser demitido por justa causa por falta gravíssima.

