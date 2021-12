Homem é detido após invadir sede do Samu na Bahia

Um homem foi preso após invadir a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Barreiras, no oeste da Bahia. O fato aconteceu nesta segunda-feira, 3, de acordo com o site Sigi Vilares.

A presença do homem foi percebida pelos plantonistas do Samu, que acionaram a Polícia Militar (PM). Não há informações do que motivou a invasão e o rapaz foi detido antes de realizar qualquer ação.

A sede do Samu está sem vigilante desde o final do ano passado.

