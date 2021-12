Homem é decapitado e tem corpo abandonado na calçada em Porto Seguro

Um corpo de um homem decapitado, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo, 25, na cidade de Porto Seguro (a 707 km de Salvador).

De acordo com o Radar64, o corpo, que estava enrolado em tecidos e com a cabeça decapitada, foi encontrado às margens de uma calçada no bairro Vila Vitória.

Ainda conforme a publicação, há indícios de que os suspeitos teriam tentado colocar fogo no corpo, pois havia vestígios de incêndio em uma vegetação , onde a vítima foi achada.

Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que o corpo, que estava na calçada, foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

