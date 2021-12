Homem e criança morrem atropelados ao atravessar rodovia de bicicleta

Um homem e uma criança morreram ao serem atropelados por um carro enquanto tentavam atravessar de bicicleta a rodovia BR-418, próxima à cidade de Nova Viçosa, na tarde do sábado, 3.

Segundo informações do site Sul Bahia News, os dois morreram no local. As vítimas foi identificadas como Genilson de Jesus, de 33 anos, e João Vitor de Jesus Souza, 9. Com o impacto, João chegou a ser arremessado a alguns metros do local do acidente.

O carro, modelo fox de cor branca, estava sendo conduzido por uma mulher identificada como Anna Helena Silva Paraíso. À polícia, a motorista afirmou que ainda tentou frear. Os corpos de Genilson e João Vitor foram levados para o Instituto médico Legal (IML) da cidade de Teixeira de Freitas.

