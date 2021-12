Homem e criança de 11 anos são assassinados em Camaçari

Um homem e um menino foram assassinados no inicio da tarde deste domingo, 10, no Bairro da Bomba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas é uma criança de 11 anos.

A criança chegou a ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime está sendo investigado pela polícia. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação.

