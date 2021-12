Homem é condenado por tentativa de feminicídio em Cansanção

Um homem, identificado como Marcio Ferreira Lopes, foi condenado na quarta-feira, 4, no município de Cansanção (distante 347 km de Salvador), pela tentativa de feminicídio de sua ex-companheira. Ele foi condenado a quatro anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto.

De acordo com informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a acusação foi sustentada pelos promotores de Justiça Ernesto Cabral de Medeiros e Lissa Aguiar Andrade. Segundo a denúncia, o condenado tentou assassinar a ex-companheira com o uso de uma arma branca, no interior da residência da mãe da vítima, no dia 15 de junho de 2018.

O Tribunal do Júri foi presidido pela juíza Dione Cerqueira Silva.

