Homem é condenado por poluição sonora em llhéus

Um homem foi condenado pelo crime de poluição sonora em Ilhéus, no sul da Bahia. Lucas Bispo dos Santos foi flagrado com o som do carro ligado em frente a uma casa de espetáculos da cidade. O fato aconteceu no dia 3 de janeiro de 2014.

Lucas foi flagrado pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa). Foi solicitado que ele desligasse o som, mas ele não aceitou.

O caso foi registrado e o Ministério Público do Estado (MP-BA) pediu a condenação de Lucas a um ano de prisão, além de aplicação de multa.

Contudo, a juíza Emanuele Vita Leite Amede reverteu para pena privativa de direitos. Lucas poderá recorrer em liberdade.

