Homem é condenado após atear fogo e matar comerciante em Feira

Um homem foi condenado a 19 anos e nove meses de prisão por ter ateado fogo e matado um comerciante na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2014, mas a sentença foi proferida nesta quinta-feira, 27, pela juíza Márcia Simões.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Gerônimo Navarro da Silva Filho confessou que teria matado Manoel Carlos da Silva, 61 anos, após uma discussão motivada pela venda de um imóvel.

O advogado de defesa, Joari Wagner, disse que entrou com um recurso contra a sentença, para reduzir o tempo da pena. Ele considera que a condenação a mais 19 anos de prisão foi elevada.

Para o promotor Audo Rodrigues, a pena foi justa. Ele afirmou que os jurados entenderam que o crime foi premeditado. Embora a confissão do acusado, ele tentou justificar como se não fosse intencional.

O crime

O crime aconteceu no restaurante Galinha Gorda, de propriedade de Manoel Carlos. A vitima teve os pés e as mãos amarrados, quando o condenado ateou fogo em seu corpo. Ele ficou com aproximadamente 89% do corpo queimado.

O homem foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), no dia 18 de outubro de 2014, morrendo no dia seguinte.

