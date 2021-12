Homem é condenado a mais de 10 anos após matar vizinho a facadas

Mailson Leão dos Santos, foi condenado a 12 anos de prisão após matar com 40 facadas o vizinho, Gilvan Silva. O crime ocorreu em 2016 e o suspeito estava preso pelo crime há dois anos. Nesta última terça-feira,16, ele foi julgado e condenado no Fórum Desembargador Felinto Bastos, em Feira de Santana (distância de 116 km de Salvador).

A vítima, Gilvan Silva Miranda, 42 anos, foi surpreendida na tarde do dia 25 de agosto, na Rua Jurema, quando passava pela casa do condenado. Segundo o portal Acorda Cidade, o motivo do crime seria uma rixa entre os dois. O filho da vítima, na época com 8 anos, testemunhou o assassinato.

