Homem é condenado a 29 anos por assassinato de ex-esposa e companheiro dela

Um homem identificado como Wellington José de Jesus Santos foi condenado a 29 anos de reclusão pelo feminicídio de Maricelma dos Santos, sua ex-companheira, e o homicídio de Fábio Barbosa Bonfim, atual companheiro dela. A decisão foi tomada na quinta-feira, 24, em sessãono Tribunal do Júri, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações do Ministério Público do Estado da Bahia, o crime foi cometido em 19 de maio de 2016. O condenado e a vítima estavam separados desde 2015, após 20 anos de relacionamento. Na data do crime, Wellington entrou se maneira sorrateira na casa onde Maricelma e Fábio moravam e, sem chance de defesa, golpeou os dois com facadas, provocando a morte imediata das vítimas.

As duas filhas de Maricelma e Wellington afirmaram que o condenado vinha ameaçando a ex-companheira de morte, por não aceitar o fim do relacionamento. Os crimes foram qualificados por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas. A pena será cumprida em regime, inicialmente, fechado.

