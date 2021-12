Homem é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio de ex-companheira

Um homem identificado como Alex Ferreira dos Santos foi condenado a 28 anos de prisão por feminicídio contra sua ex-companheira, Ordânia da Silva, no município de Itapicuru, a 215 km da capital baiana. Segundo informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Alex Ferreira agrediu a vítima antes de estrangulá-la com um cinto.

Ainda segundo o MP, o crime teria sido motivado pela recusa de Ordânia em reatar o relacionamento com o condenado. A sentença de 28 anos, que deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, foi proferida pelo juiz Renato Caldas do Valle.

Alex foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado por motivo fútil, asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e cometido contra mulher em razão do sexo. O crime aconteceu em 1º de novembro de 2018, no povoado de Carrinho, zona rural de Itapicuru.

A acusação no julgamento foi sustentada pelo promotor de Justiça Dário José Kist.

adblock ativo