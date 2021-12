Homem é condenado a 22 anos de prisão por estupro e morte de adolescente

O caminhoneiro Ismael de Jesus Morais, 31 anos, foi condenado a cumprir 22 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo estupro e morte da vizinha Cassiane Lima dos Santos, 15 anos, em 2014.

O julgamento, que começou nesta segunda, 4, e durou cerca de 17h, foi concluído na madrugada desta terça-feira, 5. Ele também teria escondido o corpo da adolescente.

O crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2014, quando a jovem foi dada como desaparecida. O corpo de Cassiane foi encontrado, no dia 2 de dezembro, enterrado nas imediações da BR-101, a 32 km de Teixeira de Freitas.

Ismael foi preso no mesmo dia que o corpo da adolescente foi localizado. A vítima dormia quando foi atacada pelo homem. Ele aproveitou a saída dos pais da vítima para entrar na casa e atacar.

Após a prisão do homem, a perícia encontrou fios de cabelos semelhantes aos da vítima no porta-malas do carro que ele usou para transportar o corpo de Cassiane até o local onde a enterrou.

O ex-funcionário de uma distribuidora de bebidas de Teixeira já tinha passagens pela polícia por estuprar uma menina de 13 anos em 2007, no município de Prado. Ele também já roubou um carro.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Comarca do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) de Teixeira de Freitas, mas ninguém foi localizado para falar sobre o julgamento.

