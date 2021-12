Homem é condenado a 16 anos de prisão por homicídio em Simões Filho

Um homem identificado como Felipe Souza da Silva foi condenado a 16 anos de prisão, em regime fechado, no Tribunal do Júri, na quarta-feira, 30. De acordo com informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), o homem foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe.

Felipe foi condenado pela morte de Izaiane de Jesus Trindade a pauladas e disparos de arma de fogo, executados pelo condenado em companhia de dois adolescentes. Conforme a denúncia do MP, o crime aconteceu em outubro de 2016, em Simões Filho, onde a vítima morava.

O condenado teria ido à casa de Izaiane para cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, a qual ela teria se recusado a pagar. Assim, Felipe e dois adolescentes teriam golpeado a vítima com uma faca e feito disparos, causando a morte.

