Homem é condenado a 15 anos de prisão após matar mulher asfixiada

Manoel de Jesus Dias foi condenado a última quarta-feira, 6, a 15 anos de prisão por matar asfixiada Izaudete Machado de Souza em Vitória da Conquista (distante a 527 Km de Salvador). O crime aconteceu no dia 25 de agosto de 2004.

Segundo a denúncia, Izaudete Machado teria sido abordada por Manoel Dias quando seguia para a casa do namorado. Em seguida, ele a teria estrangulado com uma corda.

Durante as investigações, foi constatado que a vítima já estava sendo assediada por Manoel há algum tempo. Ainda conforme a denúncia, o condenado já havia cometido outros crimes com o uso do mesmo método de violência.

adblock ativo