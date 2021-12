Homem é baleado pela própria armadilha para caça de animais

Um homem de 39 anos foi atingido por um tiro acidental durante a montagem de uma armadilha de caça em uma plantação de eucalipto neste domingo, 24, próximo ao distrito de Barrolândia, em Belmonte (distância de 639 km de Salvador).

Varney Júnior de Jesus Santos informou aos policiais que havia montado a armadilha com uma espingarda artesanal e que, durante o manuseio da arma, acabou efetuando um disparo acidental, que atingiu a região do braço, segundo informações do site Radar 64.

Varney Júnior foi atendido em um posto de saúde local e depois encaminhado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães.

