Homem é baleado no joelho após matar cachorro a golpes de faca

Luciano de Roma Souza, de 33 anos, foi baleado no joelho após ter sido mordido e matado um cachorro a golpes de faca em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o site Acorda Cidade, o caso aconteceu na rua Bebedouro, no bairro Santa Mônica. A informação seria do boletim de ocorrência do posto policial do Hospital Geral Clériston Andrade, onde o rapaz foi medicado e segue em observação.

Ele havia sido mordido pelo cachorro da própria família. Em seguida, pegou uma faca e desferiu cerca de 30 golpes no animal, que morreu no local. Um homem passava no momento, sacou a arma e atirou no joelho esquerdo de Luciano.

