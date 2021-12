Homem é baleado na porta de casa no oeste da Bahia

Um homem foi baleado na noite deste sábado, 25, no momento em que chegava em casa, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 965 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 22h, na rua Seabra, no bairro Santa Cruz, no oeste da Bahia.

Segundo o blog Braga, Maik Jhones Damasceno de Brito foi surpreendido por dois homens em uma moto, que atiraram contra ele. O homem foi atingido nas duas pernas e na região da bacia.

Maik foi socorrido por moradores para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Durante a madrugada deste domingo, 26, ele foi transferido para o Hospital do Oeste, em Barreiras (a 90 quilômetros da UPA). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com o blog, o homem tinha chegado há poucos dias de uma viagem. A autoria e a motivação são desconhecidas. O caso será investigado pela delegacia da região.

