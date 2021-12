Homem é baleado na porta de casa em Luís Eduardo Magalhães

Um homem de 37 anos foi baleado na noite desta terça-feira, 8, enquanto bebia na frente de casa, no bairro de Santa Cruz, no município de Luís Eduardo Magalhães (a 957 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do blog Braga, Célio Ramos Pereira Filho foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram cinco disparos contra ele. A vítima foi atingida na região do fêmur e socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dele não foi divulgado.

A esposa de Célio relatou ao blog que o marido fica agressivo quando ingere bebidas alcoólicas. Por conta disso, ele havia discutido e trocado socos com um homem em um bar poucas horas antes da tentativa de homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

