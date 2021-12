Um homem foi baleado na perna durante uma abordagem policial em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 21. De acordo com comerciantes, que presenciaram a ação, Saulo Emerson de Jesus Cunha, 29 anos, estava parando a moto quando foi atingido pelo PM. "Os policiais estavam endiabrados. Depois de balear o rapaz, eles arrastaram ele até o outro lado da rua, feito animal", disse uma testemunha, que não quis se identificar.

De acordo com a PM, Saulo e Samuel de Assis Araújo Júnior, 20, lançaram a moto em que estavam contra um soldado da corporação, que caiu no chão, o que fez sua arma disparar e atingir a perna de Saulo. Segundo nota da PM, policiais apreenderam maconha, pedras de crack e cocaína na mochila da vítima. O material foi encaminhado para delegacia de Lauro de Freitas.



Prisão

Após Saulo ser ferido, populares se reuniram no local. A ação foi filmada por testemunhas. Em um vídeo é possível ver um PM abordando uma mulher e pegando um objeto da mão dela. Um homem se aproxima e conversa com o policial. Em seguida, ele tenta tomar o objeto da mão do policial, que reage e corre atrás do homem.

O vídeo mostra o PM imobilizando este homem, que foi preso em seguida. De acordo com testemunhas, o rapaz tentava impedir que o policial apagasse imagens do momento em que Saulo foi baleado.

Saulo foi levado para o Hospital do Aeroporto. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Da Redação e Érica Fernandes Homem é baleado durante abordagem policial em Lauro

adblock ativo