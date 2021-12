Homem é baleado após tentar separar briga de casal em Eunápolis

Um homem tentou conter uma discussão entre um casal e acabou baleado na perna pelo marido da mulher. O caso aconteceu na madrugada deste domingo, 15, na rua Mem de Sá, na cidade de Eunápolis (a 646 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Radar 64, Jeanderson Amorim Almeida, 20 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda conforme o Radar, José Pereira da Silva, 29 anos, teria ficado irritado com a interferência do rapaz. Ele chegou a entrar em casa e quando saiu já foi com uma espingarda. Policiais militares foram até a residência, mas o suspeito já havia fugido. O caso deverá ser investigado pela delegacia do município.

