Homem é baleado após susto durante assalto em Teixeira de Freitas

Um colombiano de 38 anos, foi baleado na noite deste domingo, 2, no bairro Jardim carraípe em Teixeira de Freitas (a 827 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira News, Andres Torres estava chegando na sua casa acompanhado da sua esposa e genro, após estacionarem suas motos eles foram abordados por um homem armado.

Segundo o site, durante a abordagem um homem efetuou um disparo e Andres se assustou e arremessou o capacete na direção do suspeito, que efetuou dois tiros contra a vítima. Após atirar contra Andres, o suspeito fugiu levando a motocicleta, a vítima foi atingida no ombro e de raspão no pescoço.

A vítima foi socorrida por vizinhos para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde permanece internado.

