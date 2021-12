Homem é autuado por aliciar crianças em Feira de Santana e responderá em liberdade

Um homem foi preso em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) na tarde desta quarta-feira, 12, supeito de aliciar crianças e adolescentes através das redes sociais. A mãe de uma das vítimas, que reside na cidade de Manaus, conseguiu o endereço do homem e repassou para a força de segurança estadual.

Equipes da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) foram em busca do suspeito ao receberem a denúncia da mãe de uma menina de 12 anos, que relatou sobre um homem de 30 anos estar conversando há cinco dias com a adolescente.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o primeiro contato ocorreu através do Facebook, onde os envolvidos trocaram números telefônicos. Ao desconfiar da situação, a jovem passou apra sua mãe, que deu sequência a conversa no WhatsApp. Em momentos, mesmo tendo ciência da idade da jovem, pediu fotos dela nua e mencionou ter desejos eróticos.

Em um trecho o homem chega a mencionar que abusou de uma criança de quatro anos e chegou a enviar um vídeo se masturbando. Inicialmente ele informou na conversa que morava em São Paulo, mas a mãe da vítima ficou curiosa ao notar que o DDD do suspeito era 75. Ela continuou a se passar pela menina e prometeu viajar para encontrá-lo e pediu a foto da casa do homem.

Após o suspeito enviar a foto da residência e mencionar o endereço, a mãe enviou todo o material para a polícia. As guarnições seguiram ao bairro de Baraúnas, em Feira de Santana, e prenderam Rafael Matos Coutinho. No celular dele foram encontradas conversas com outras possíveis vítimas adolescentes e fotos eróticas.

Rafael foi autuado por aliciamento de menores, na Central de Flagrantes de Flagrantes em Feira de Santana. O suspeito pagou fiança, como determina o Código Penal, e foi liberado, respondendo ao crime em liberdade. O celular usado para conversar com a vítima foi apreendido.

O homem questiona a idade da jovem e mesmo sabendo, solicita fotos eróticas

Mesmo sabendo a idade da vítima, o suspeito pede fotos da adolescente nua

Mãe se passou pela filha para descobrir informações sobre o suspeito

Em um dos pontos o suspeito comenta sobre o caso envolvendo uma criança de quatro anos

