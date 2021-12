Homem é atropelado na BR-101 após sair de um bar

Um homem de 41 anos foi atropelado na noite desta terça-feira, 30, no trecho da BR-101 entre os municípios de Itagimirim e Eunápolis.

De acordo com informações de testemunhas que presenciaram o acidente, Gideval Carlos dos Santos havia saído de um bar e parou para urinar às margens da rodovia, quando foi atingido por um carro.

A vítima, que sofreu escoriações e uma fratura exposta na perna esquerda, foi socorrida por uma ambulância do Samu para o Hospital Regional de Eunápolis. As informações são do site Rastro101.

adblock ativo