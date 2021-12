Homem é atingido por golpe de faca no rosto em Eunápolis

Mauro Silva Barreto, de 50 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por golpes de faca no rosto. O caso aconteceu no domingo, 6, por volta das 16h, no município baiano de Eunápolis (distante a 526 km de Salvador).

De acordo com informações do site Radar 64, o crime aconteceu quando a vítima se aproximava da sua residência, localizada na Roça do Povo, zona rural da cidade.

Com a profundidade do corte, Mauro acabou perdendo muito sangue e foi encaminhado para o Hospital Regional. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O motivo e autoria do crime ainda são desconhecidos.

