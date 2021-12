Homem é assassinado no lugar do cunhado no município de Una

Um jovem foi morto no lugar do cunhado na madrugada desta segunda-feira, 1º, na praça Joaquim Rocha no município de Una (a 545 quilômetros de salvador). De acordo o site Una na Mídia, oito homens chegaram na casa de Breno Rusciolelli Santos, 19 anos, procurando por Mateus e ao saber que ele não estava no local, eles dispararam contra Breno.

O rapaz foi atingido por 15 tiros e não resistiu aos ferimentos. Não há informações do que motivou a procura por Mateus, nem se ele tem envolvimento com crimes.

O caso está sendo investigado pela polícia da cidade.

