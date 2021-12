Homem é assassinado na porta de casa em Barreiras

Um homem de 29 anos foi morto a tiros durante a madrugada deste sábado, 13, em Barreiras (a 875 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu em frente a casa da vitima no residencial Boa Sorte.

De acordo com o blog do Sigi Vilares, Robson Diniz de Jesus estava bebendo acompanhado de um amigo quando foi surpreendido por dois suspeitos. Um dos homens efetuou os disparos que atingiram a vítima na região da cabeça e das costas.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local mas Robson já havia morrido. O amigo que bebia com ele correu e não soube dar informações sobre os suspeitos. O caso está sendo investigado.

